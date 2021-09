Aktie im Blickpunkt

Nach dem kräftigen Rücksetzer am Dienstag am europäischen Aktienmarkt standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Tags zuvor hatte etwa der deutsche Leitindex Dax wegen zunehmender Zins- und Konjunktursorgen mehr als 2% eingebüsst und sich damit in Richtung seines Mehrmonatstiefs aus der vergangenen Woche orientiert. Wegen der relativ niedrigen Kurse wagten einige Anleger am Mittwoch den Wiedereinstieg.

Zu den Profiteuren gehörten HelloFresh – zumindest in den ersten Handelsstunden. Bis am frühen Nachmittag legten sie in der Spitze knapp 3% zu. Danach gaben sie die Gewinne allerdings wieder ab. Die anfänglichen Avancen waren durchaus überraschend für das neue Dax-Mitglied. Denn die Titel haben schwierige Wochen hinter sich. Im vergangenen Monat haben sie 15% an Wert eingebüsst. Einige Analysten befürchten, dass die Drittquartalszahlen, die das Unternehmen Anfang November publizieren wird, hinter den Erwartungen bleiben werden. Andere gehen davon aus, dass es sich bei den Abgaben nur um Gewinnmitnahmen handelt.