Aktie im Blickpunkt

Wer vor einem Jahr Spotify-Aktien (Börsenwert: 45,3 Mrd. €) gekauft hat, kann sich glücklich schätzen. Die Valoren haben sich seither fast verdoppelt. Notierten sie Ende Oktober 2019 bei 150 $, kratzen sie inzwischen an der 300-$-Marke. Ähnlich steil steigt die Zahl der Premiumabonnenten, die monatlich Gebühren zahlen und damit für den Grossteil des Umsatzes stehen. Im dritten Quartal sind rund 6 Mio. neue Abonnenten hinzugekommen.

Der Musikstreamingdienst führt den Markt ungefährdet an. Inzwischen zählt er rund 144 Mio. zahlende Kunden. Zum Vergleich: Apple (AAPL 109.2899 -5.23%) Music kommt auf weniger als die Hälfte. Dem ursprünglich vor allem in Europa starken Konzern gelingt es inzwischen, auch in Indien und im Nahen Osten neue Hörer zu gewinnen. Insgesamt verzeichnete Spotify (SPOT 244.1 -8.53%) im dritten Quartal 320 Mio. monatlich aktive Nutzer. Das hat sie unter anderem auch dem jüngsten Markteintritt in Russland zu verdanken.

Spotify setzte im dritten Quartal knapp 2 Mrd. € um. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Damit hat sie die Erwartungen der Analysten erfüllt. Dass wieder mehr umgesetzt werden konnte, liegt auch am wieder erstarkten Werbegeschäft, das zu Beginn der Krise belastet war, weil Anzeigenkampagnen ausgesetzt worden waren. Kunden, die kein Premiumkonto besitzen, können auf den Musikdienst zugreifen, müssen sich aber Werbung anhören. Alles in allem ist die Umsatzentwicklung allerdings vom stärker als erwartet gefallenen Dollarkurs gebremst worden. Das führt unter anderem dazu, dass das Unternehmen unter dem Strich einen Verlust von 101 Mio. € hinnehmen muss.

Für das vierte Quartal erwartet Spotify einen weiteren Kundenzuwachs. Bis Ende Jahr will sie die Anzahl Premiumabonnenten im Bereich von 150 bis 154 Mio. haben. Trotz dem wachsenden Kundenstamm und der Umsatzentwicklung im erwarteten Rahmen sind die Aktien am Donnerstag unter die Räder gekommen.