Aktie im Blickpunkt

Der Computer- und Serverhardware-Hersteller Dell und der Virtualisierungsspezialist VMware gehen ab dem 1. November getrennte Wege. Ende Oktober begann die Entflechtung der beiden Unternehmen. In diesem Zusammenhang entrichtete VMware eine Sonderdividende von 11,5 Mrd. $ an alle derzeitigen Aktionäre. Zudem sollen Dell-Aktionäre eine Dividende in Form von VMware-Aktien erhalten.

Die Transaktion kommt zustande, weil sich die kotierte Dell von ihrem 81%-Anteil an der ebenfalls kotierten VMmare trennt, der Rest wurde bislang öffentlich gehandelt. Durch den Spin-off entsteht ein unabhängiges Software-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 64 Mrd. $. Der Server- und PC-Hersteller Dell wird dann auf eine Kapitalisierung von rund 33 Mrd. $ kommen. Dell war durch den Zukauf des Serverspezialisten EMC im Jahr 2016 für 67 Mrd. $ in den Besitz von VMware gekommen und hat sich dadurch stark verschuldet.