Aktie im Blickpunkt: Uniper

Nach deutlichen Verlusten am Montag ging es am Dienstag für Uniper wieder moderat aufwärts. Das Auf und Ab steht sinnbildlich für das wirtschaftliche Umfeld, in dem sich der Energieversorger derzeit befindet. Im laufenden Jahr ging es für die Valoren insbesondere seit der Invasion Russlands in die Ukraine stark abwärts. Seit Jahresbeginn haben sie über 80% verloren.

Mitte Juli wurde bekannt, dass der deutsche Staat dem in Schieflage geratenen Unternehmen unter die Arme greift. Wie die Gesellschaft am Montag mitgeteilt hat, nimmt sie die bestehende Kreditfazilität vollständig in Anspruch und beantragt eine Erweiterung der KfW-Kreditlinie. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hatte dem Unternehmen bereits früher Kredite zur Verfügung gestellt.

Weitere 4 Mrd. € sollen Liquidität sichern

Uniper hat mit der letzten Tranche von 2 Mrd. € aus der bestehenden Kreditfazilität die Summe von 9 Mrd. € vollständig ausgeschöpft. Um die kurzfristige Liquidität sicherzustellen, hat sie eine Erweiterung des Kredits in Höhe von 4 Mrd. € beantragt.