Aktie im Blickpunkt

Immer mehr Staaten kündigen an, ihre Einreisebestimmungen zu lockern. Vor einer Woche waren es die Vereinigten Staaten, die das für Europäer wegen der Pandemie verhängte Einreiseverbot aufgehoben haben. Das gab den Aktien der Fluggesellschaften kräftigen Schub. Zu den Profiteuren gehörten auch Lufthansa.

In den vergangenen Tagen seien rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht worden als in der Woche davor, teilte die deutsche Airline mit. Die Nachfrage habe auf einigen Strecken fast das Niveau von vor der Coronakrise erreicht. Am beliebtesten waren Flüge von Frankfurt und Zürich nach New York und Miami, mit hoher Nachfrage sowohl von Privat- als auch Geschäftsreisenden.