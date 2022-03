Aktie im Blickpunkt: Lufthansa

Die Aktien der Lufthansa tendierten am Donnerstag schwach. Die Unsicherheiten rund um den Krieg in der Ukraine belasteten die Titel, die im deutschen Index für Midcaps MDax enthalten sind. Es hilft wenig, dass das Abflauen der Coronakrise in der Airlinebranche eigentlich für Optimismus sorgt.

Das Gruppe schrieb 2021, im zweiten Jahr der Coronapandemie, tiefrote Zahlen, verringerte den Verlust aber deutlich. Operativ fiel ein Minus von 2,3 Mrd. € an, nach –5,5 Mrd. im Vorjahr.

An sich erwartet die Fluggesellschaft «ein starkes Reisejahr» mit einer Sommerkapazität in Europa fast auf Vorkrisenniveau. «Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird», erklärte CEO Carsten Spohr. Gemäss Reuters hatten Analysten erwartet, dass das Management für 2022 die Rückkehr zu Gewinnen ankündige, nach zwei Jahren milliardenhoher Verluste. Wegen der Ungewissheit über die Folgen des Krieges in der Ukraine kam aber eine solche Prognose nicht.