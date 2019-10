Aktien auf Rekordjagd

Der Schweizer Aktienmarkt jagt von einem Höchst zum nächsten. Am Montag durchbrach der Swiss Market Index (SMI) zum ersten Mal 10 200 Punkte. Auch der breiter gefasste SPI erklimmt Rekorde. Und nicht nur die Indizes bewegen sich auf höchsten Niveaus. Diverse Aktien handeln nah ihres Höchsts. Ein Fünftel der Titel im SPI liegen innerhalb von 5% unter ihrem Höchststand der vergangenen fünf Jahre. Noch stärker spiegelt sich das hohe Preisniveau im SMI. Von den 20 Valoren im Index sind acht innerhalb eines 5%-Korridors unterhalb ihres Rekordwerts der vergangenen fünf Jahre.

Dass Anleger Rekordpreise bezahlen, obschon sich die Zeichen für eine konjunkturelle Abkühlung in den letzten Monaten verdichtet haben, scheint widersprüchlich. Erklärungen gibt es viele, der oft genannte Anlegernotstand ist einer davon. Gleichzeitig kennt der Markt kaum Nervosität. Der wichtigste Indikator, die Volatilität, ist passend zum hohen Preisniveau tief.

Banken überzeugen nicht

Für Christian Gattiker, Research-Chef von Julius Bär, sind die aktuellen Kurse Grund für Optimismus. «Höchststände stimmen immer zuversichtlich», sagt er. «Dass der Markt die langjährige Seitwärtsphase verlassen hat, deute ich als starkes Signal für eine Aufwärtsbewegung.» Waren dieses Jahr fast nur defensive Werte gesucht, hat sich das Interesse jüngst stärker zu den Zyklikern verschoben. Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA und auf steigende Fiskalausgaben begünstigen die Nachfrage. Zu den Gewinnern gehören die Grossbanken Credit Suisse und UBS, deren Valoren seit drei Wochen stark anziehen.

Allerdings: In einer längerfristigen Betrachtung überzeugen die beiden Banken nicht. Die Aktien liegen im SMI am weitesten von ihrem Fünfjahreshoch entfernt. Credit Suisse kosten gar als einzige Valoren weniger als die Hälfte als bei ihrem höchsten Kurs. Doch die Finanzbranche kennt auch Gewinner: Mit Zurich Insurance, Swiss Re und Swiss Life sind alle SMI-Versicherungswerte innerhalb einer 5%-Abweichung ihres Hochs. Ebenfalls teuer gehandelt werden die Aktien von Immobilienunternehmen. Von den 45 Unternehmen im SPI, die innerhalb der 5%-Abweichung handeln, sind 10 aus der Branche. «Sie werden von den rekordtiefen Zinsen beflügelt, was sich in der Bewertung spiegelt», sagt Gattiker. «Versicherungswerte haben indes primär von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitiert.»

Doch wie lange hält der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt an? Für Matthias Hug, Portfoliomanager von Lakefield Partners, hängt das auch vom Handelsstreit ab. «Würgt er das Wachstum weiter ab, ist es denkbar, dass das Ende des Zyklus bereits nächstes Jahr erreicht ist.»

Kommt es zum Aufwärtssog?

Optimistischer ist Gattiker: «Als Indikator für künftige Entwicklungen betrachtet, zeigen die Börsen, dass wir spätestens in der ersten Hälfte 2020 in eine wirtschaftliche Erholung übergehen.» Aktienmärkte, die nach längerer Seitwärtsbewegung einem wahren Aufwärtssog verfallen sind, gibt es einige. Markantes Beispiel ist der US-Index Dow Jones, der in den vergangenen vier Jahren massiv gewonnen hat.

Trotz der aktuell freundlichen Tendenzen sind Anleger gut beraten, defensive Titel nicht gleich aus dem Portfolio zu verbannen. Zumal das Risiko besteht, dass die Aussichten als besser wahrgenommen werden, als sie sind. Hug bezeichnet den Markt denn auch als «naiv sorglos» und «abgebrüht gegenüber negativen Schlagzeilen». «Damit Nervosität einsetzt, braucht es einen gewissen Schwellenwert, der überschritten werden muss», sagt er. Spätestens dann dürfte auch der Preisdruck an den Börsen wieder steigen.