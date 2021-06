Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet

(AWP) An der Schweizer Börse dürften sich die Kursausschläge am Mittwoch zunächst in Grenzen halten. Die Vorgaben aus dem Ausland sind verhalten. Denn die US-Börsen haben am Vortag nach einem starken Auftakt den Schwung verloren und die Märkte in Fernost zeigten sich bei geringen Kursänderungen uneinheitlich. Zudem fehlten dem Schweizer Markt eigene Impulse. Die Agenda für den Handelstag präsentiert sich dünn. Daher gebe es für die Anleger keine Kaufimpulse und der Markt dürfte wohl das rekordhohe Kursniveau, das er am Vortag erreicht hatte, konsolidieren, sagt ein Händler.

Die Marktteilnehmer agierten nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Konjunkturoptimismus und Inflationssorgen, heisst es am Markt. «Sind die Konjunkturzahlen zu gut, schreien alle »Inflation« und befürchten, dass US-Notenbank den Geldhahn zudreht. Sind sie enttäuschend, kommen Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung auf», sagt ein Händler. Mit Spannung warteten die Märkte daher auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Heute Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das «Beige Book».

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,07% höher auf 11’442,36 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um 0,63% gestiegen. Das leichte Plus ist einzig den Kursgewinnen von Novartis und Lonza geschuldet. Die übrigen 18 SMI-Titel werden vorbörslich um 0,1% tiefer gestellt.

Novartis (+0,6%) werden dank positiven Nachrichten höher gestellt. Der Pharmakonzern hat zum Medikament Cosentyx erneut gute Studienergebnisse bekannt gegeben. In der Phase III der Junipera-Studie sei die Zeit bis zu einem neuen Krankheitsschub im Vergleich mit Placebos deutlich verzögert worden.

Auch Lonza (+0,9%) überrascht mit guten Neuigkeiten. Der Basler Pharmazulieferer und der Covid-19-Impfstoffhersteller Moderna vertiefen ihre Zusammenarbeit. Lonza baut zudem am Standort Geleen in den Niederlanden eine neue Produktionslinie zur Wirkstoffherstellung.

Auf den hinteren Rängen fallen U-Blox (+4,9%) positiv auf. Der Spezialchiphersteller hat am Vorabend die Umsatzprognose für 2021 erhöht. Neu will die Firma im Jahr 2021 ein Plus von 11 bis 19% erzielen. Zuvor wurde ein Plus zwischen 5 und 15% angestrebt.

Fester indiziert sind zudem Dätwyler (+0,4%). Der Industriekonzern profitiert von den globalen Impfkampagnen und verzeichnet einen guten Bestellungseingang. Daher baut er die Kapazitäten an verschiedenen Standorten aus.

Etwas höher indiziert sind auch Burckhardt Compression (+0,4%). Händler sprechen von einer Gegenbewegung. Der Industriekonzern hatte am Vortag sein Jahresergebnis veröffentlicht, worauf die Aktie um 1,9% verlor.

Devisen: Euro stabil über 1,22 $ – EUR/CHF wenig verändert