Konjunktursorgen werfen Schweizer Börse zurück

(AWP/Reuters)Die Schweizer Börse hat zum Wochenschluss einen Schwächeanfall erlitten. Auslöser waren enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten. So blieb die Zahl der neu geschaffenen Stellen weit hinter den Erwartungen zurück und nährte Sorgen über das weitere Wachstum der weltweit grössten Volkswirtschaft. Der SMI (SMI 12'357.67 -0.6%) büsste bis kurz vor Handelsschluss 0,6% ein auf 12’353 Punkte. Im Verlauf der gesamten Woche steuerte die Börse ebenfalls auf ein Minus zu.

Von den 20 Standardwerten gaben 18 Boden preis. Schlusslichter waren die Aktien der stark von der Ausgabefreudigkeit der Verbraucher abhängigen Luxusgüterwerte. Richemont (CFR 101.70 -2.31%) ermässigten sich um 2,3%, Swatch um 1,8%. Auch die Titel der baunahen Werte Geberit (GEBN 761.80 -1.19%) und Sika (SIKA 329.80 -1.14%) gehörten zu den Verlierern. Der Laborausrüster Tecan (TECN 570.00 -2.98%) büsste nach einer Aktienplatzierung 3%ein.

Leichte Kursgewinne verbuchten dagegen der Augenheilkonzern Alcon (ALC 77.24 +0.36%) sowie Swisscom (SCMN 535.60 +0.34%). TX Group (TXGN 138.60 +5.8%) legten 6,7% zu. Befeuert von einem Gemeinschaftsunternehmen im Marktplatzgeschäft legten die Titel des Verlagshauses im Verlauf der Handelswoche damit um fast 60% zu.

Aktien New York: Schwache Jobdaten drücken Dow leicht ins Minus

Mit Enttäuschung aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dow Jones (Dow Jones 35'404.67 -0.11%) Industrial am Freitag leicht ins Minus gedrückt. Der Leitindex gab um 0,21% auf 35 369,06 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an.

Der S&P 500 (S&P 500 4'535.20 +0.31%) fiel am Freitag um 0,15% auf 4529,98 Punkte, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 (Nasdaq 100 15'635.17 +0.2%) legte um 0,10% auf 15619,99 Punkte zu.

Die US-Wirtschaft hatte im August mit einem schwachen Arbeitsplatzaufbau die Erwartungen verfehlt. Besonders enttäuschte die stagnierende Entwicklung im Freizeitbereich und im Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote fiel unterdessen auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise und die Löhne stiegen im August deutlich stärker als erwartet.

Devisen: Euro zum Dollar kaum verändert – auch zum Franken stabil

Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wird im Mittagshandel mit 1,1872 $ gehandelt. Sie notierte damit etwas niedriger als noch im frühen Handel.

Das Währungspaar EUR/CHF bewegt sich nach wie vor in einer engen Bandbreite. Derzeit kostet der Euro 1,0857 Fr. nach 1,0860 am frühen Freitagmorgen und Donnerstagabend. Der Dollar notiert derweil ebenfalls nur unwesentlich verändert bei 0,9146 Fr.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Da der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank spielt, dürfte er auch am Devisenmarkt stark beachtet werden. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre geldpolitische Unterstützung demnächst etwas zurückfahren könnte, falls sich der Jobmarkt weiter solide entwickelt.

Unterdessen geriet die türkische Lira nach neuen Preisdaten unter Druck. Zuvor war bekannt geworden, dass die Inflation in der Türkei im August den dritten Monat gestiegen ist und sich weiter in Richtung der 20-Prozent-Marke bewegt. Am Markt war hingegen ein leichter Rückgang der Inflationsrate erwartet worden.

Die politische Unsicherheit in Japan hat den Yen nur vorübergehend belastet. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hatte zuvor nach monatelanger Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Pandemie das Handtuch geworfen. Suga erklärte am Freitag überraschend, dass er bei der Ende dieses Monats geplanten Neuwahl des Parteivorsitzes seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) nicht kandidieren werde. Der Yen hat sich gegen Mittag wieder etwas erholt.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel drehten sie am Vormittag in die Gewinnzone und konnten bis zum Mittag etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.96 +0.15%) kostete zuletzt 73,53 $. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 69.77 -0.65%)) stieg um 19 Cent auf 70,19 $.

Auf Wochensicht haben die Ölpreise deutlicher zugelegt. Die Notierung für US-Rohöl legte seit Montag um fast 2% zu. Gestützt wurden die Ölpreise im Verlauf der Woche durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA und durch eine Kursschwäche des US-Dollar. Wenn der Dollar an Wert verliert, wird das in Dollar gehandelte Öl auf dem Weltmarkt für viele Interessenten günstiger, was die Nachfrage erhöht.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise allerdings durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten gebremst. Die Ölallianz hatte im Verlauf der Woche beschlossen, trotz der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus an der für Oktober geplanten Erhöhung der Fördermenge festzuhalten.

Ausserdem bleiben die Folgen des Hurrikans «Ida» in den USA ein Thema am Ölmarkt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 5.46 +0.96%) verwies auf Aussagen des britischen Forschungsinstituts IHS Markit. Demnach könnten die vom Wirbelsturm betroffenen amerikanischen Ölanlagen innerhalb von drei Wochen wieder funktionstüchtig sein. «Damit scheint die Normalisierung der Rohölverarbeitung doch etwas schneller zu gehen als zunächst befürchtet», sagte Experte Fritsch.