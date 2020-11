Aktienhandel vor dem Preiskampf

Charles-Henri Sabet ist auf dem hiesigen Finanzplatz kein Unbekannter. 2007 verkaufte er seine Genfer Synthesis Bank an die dänische Saxo Bank und legte so den Grundstein für die auf Trading spezialisierte Saxo Bank Schweiz. Nun greift Sabet sein Erbe an. Heute Mittwoch hat seine noch junge Digitalbank Flowbank mit FlowOne eine neue Investmentplattform lanciert. Sie soll Kunden nicht nur mit Aktien, ETF, Optionen und CFD handeln lassen. FlowOne beabsichtigt, Aktien zu fragmentieren und so teure Wertpapiere wie die von Lindt & Sprüngli für Kleinanleger erschwinglich zu machen. Ab Mitte 2021 sollen sie dank Stückelung sogar mit wenig Geld in Private Equity und Immobilien investieren.

Die Ankündigung verbindet Sabet mit einer Kampfansage: «Der Wertschriftenhandel muss günstiger werden», sagt er. «Wir wollen die Konkurrenz unterbieten.» Die Preisschlacht finanzieren soll schnelles Wachstum. Erst in der Schweiz, dann in Europa. Das sind grosse Pläne. Ob sie sich erfüllen, steht auf einem anderen Blatt. Manches Schweizer Fintech hat den Schritt über die Landesgrenze schon versucht und ist gescheitert.

Eine Frage des Preises

Ob erfolgreich oder nicht: Die Offensive bringt Bewegung in einen von einer gewissen Trägheit geprägten Markt. Und sie ist nicht die einzige. Vor zwei Wochen verkündeten PostFinance und ihre langjährige Partnerin Swissquote, für die Lancierung einer Digital-Banking-App in einem Joint Venture zusammenzuspannen. Die App, die im ersten Semester 2021 lanciert wird, soll Standard-Bankdienstleistungen wie Zahlungen, Kreditkarte und Vorsorge anbieten. Ob man auch Teile des Online Trading von Swissquote einbinde, könne er noch nicht sagen, so Swissquote-CEO Marc Bürki. Der Schluss liegt aber nahe, dass 2021 mit FlowOne sowie der Lösung von Swissquote und PostFinance gleich zwei neue Apps um die Gunst von Schweizer Anlegern buhlen werden.

So unterschiedlich die Voraussetzungen sind – PostFinance hat ein Netz von 2,7 Mio. Kunden, Flowbank startet auf der grünen Wiese –, so ähnlich ist der Weg zum Erfolg. Mitunter das wichtigste Kriterium bei der Angebotswahl ist der Preis. Das belegt eine heute Mittwoch von der Hochschule Luzern publizierte Befragung von Schweizer Anlegern. Für fast zwei Drittel der sogenannten Soloisten, der ­Anleger also, die ihre Entscheide ohne Berater treffen, ist die Höhe der Kosten gar das ultimative Kriterium. Zum Vergleich: Investoren, die ihre Anlageentscheide delegieren, empfinden Transparenz, Benutzerfreundlichkeit und eine bestehende Beziehung zum Anbieter als wichtiger.

Trading-Apps sprechen vor allem Soloisten an, was die Preisgestaltung zentral macht. Zumal die Zielgruppe überschaubar ist. Die meisten Anleger setzen gemäss der Studie auf Beratung. Hinzu kommt, dass die Basis derer, die sich für Finanzmärkte interessieren, per se klein ist. Und als wäre das nicht genug, sind die Schweizer bislang kaum mit digitalen Anlage­lösungen vertraut und würden, sofern sie überhaupt zur kleinen Gruppe der potenziellen Kunden gehören, Lösungen etablierter Banken bevorzugen. Für eine digitale ­Revolution im Online Trading sind das nicht die besten Voraussetzungen.

Dass ein günstiges Trading-Angebot zum Selbstläufer wird, bezweifelt denn auch Studienautor Andreas Dietrich, der das Institut für Finanzdienstleistungen Zug leitet. «Es ist möglich, dass man mit einer guten App neue Kunden fürs Anlagegeschäft gewinnen kann, wenn Preis und Nutzererlebnis stimmen», sagt er. «Aber es ist hart, über eine gewisse Grösse zu wachsen.» Bis zur Schweizer Robinhood ist es also ein steiniger Weg.

Gratis-Mentalität grassiert

Am Gratis-Broker, dessen App den Handel dank Gamification zum Spiel vereinfacht hat, führt in den USA derzeit nichts vorbei. Die Nutzerzahl von Robinhood liegt in den Millionen, die Bewertung in den Milliarden. Das Erfolgsrezept heisst gebührenfreies Trading. «Damit hat Robinhood in den USA ein völlig neues Kundensegment erschlossen», sagt Dietrich. Inzwischen setzen diverse ausländische Anbieter auf Gratis-Handel.

Wie FuW kürzlich berichtet hat, unterscheiden sich die Gebühren hiesiger Anbieter je nach Anzahl Trades zwar frappant, wobei primär die auf Online Trading spezialisierten Plattformen wie Saxo Bank, Cornèrtrader und Strateo günstig sind. Doch umsonst ist nichts. Daran dürften Schweizer Anbieter so schnell nichts ändern. Zum einen ist unklar, ob ein Modell wie das von Robinhood hierzulande überhaupt möglich wäre. Zum anderen findet sich das nötige Wachstum nur im Ausland, wo Regulierung und teure Kundengewinnung die Profitabilität schmälern. Charles-Henri Sabet lässt sich davon bislang nicht abschrecken: «Wenn wir den Handel irgendwann gebührenfrei gestalten können, warum nicht», sagt er.

Fintech vor IPO?

Es könnte einer der grössten Börsengänge (IPO) des neuen Jahres werden. Gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg spielt Robinhood mit dem Gedanken, im ersten Quartal 2021 an die Börse zu gehen. Der US-Gratis-Broker soll demnach Banken beauftragt haben, für eine Rolle im IPO zu pitchen. Es wäre der vorläufige Höhepunkt einer Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. In den sieben Jahren seit ihrer Gründung hat Robinhood ihre ­Nutzerbasis auf 13 Mio. ausgebaut – allein im ersten Quartal 2020 sind 3 Mio. Kunden dazugekommen. Nach der Finanzierungsrunde vom August ist die Gesellschaft der Jungunternehmer Vlad Tenev und Baiju Bhatt heute mehr als 11 Mrd. $ wert.

Robinhood hat den Handel mit Aktien, ETF und Optionen der Smartphone-Generation über eine simple App erschlossen und die Gebühren abgeschafft. Börsenkenntnisse sind vermeintlich nicht nötig. Nutzer erhalten mit jedem Kauf und Verkauf Informationen vermittelt und schalten sich damit neue Handelsmöglichkeiten frei. Gamification nennt sich das. Nicht von ungefähr wird ­Robinhood oft als Zocker-App bezeichnet.

Und das Unternehmen profitiert just von der Zockermentalität mancher Nutzer. Um die Gebühren bei null zu halten, überlässt es die Kauf- und Verkaufsaufträge, die über die App eingehen, gegen Bezahlung Dritten. Die Praxis, die im Ausland um sich greift, wird kritisch beäugt. Die Befürchtung: Retail-Broker wie Robinhood könnten versucht sein, das Orderbuch nicht an den für die ­Investoren besten Market Maker zu verkaufen, sondern an den meistbietenden. Das ist vom Regulator allerdings verboten.