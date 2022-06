Aktienmärkte: Tina sticht Tara aus

Machen wir es kurz. Ich sehe weiterhin keine lohnende Alternative zu Aktien. Ich bin deshalb ein klarer Anhänger von Tina, was als Abkürzung für «There is no alternative» steht. Ich lasse mich da auch nicht durch Tara aus dem Konzept bringen, die derzeit immer mehr Bewunderer in ihren Bann zieht. Tara? Ja, das ist ebenfalls eine Abkürzung und steht für «There are reasonable alternatives». Damit sind derzeit besonders Obligationen gemeint, die in vielen Märkten endlich wieder eine positive Rendite abwerfen und auch in Europa durch die klaren Signale der Zentralbanken, die Leitzinsen bald zu erhöhen, interessanter werden.

Rendite von Aktien ist besser

Interessanter ja, aber eine valable Alternative zu Aktien? Aus Sicht des Privatanlegers, der langfristig investiert ist, glaube ich nicht daran. Es ist mir bewusst, dass man aus der vergangenen Performance nicht einfach so die Rendite für die nächsten Jahre prognostizieren kann. Doch als Wegweiser ist das durchaus hilfreich.

Schweizer Aktien haben gemäss einer Auswertung der Luzerner Kantonalbank (LUKN 413.50 -0.36%) zwischen 1977 und 2021 im Durchschnitt annähernd 10% pro Jahr eingebracht. Wer jeweils zehn Jahre investiert war, der hat in keiner Vergleichsperiode Verlust gemacht. Recht beruhigend, wie ich finde. Da können Bonds nicht mithalten.

Auch die Bewertung stimmt

Doch gilt das auch jetzt? Sind Aktien ein Kauf? Aus langfristiger Sicht hilft da ein Blick auf die Bewertung. Das vorausblickende Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Schweiz ist gemessen am Swiss Performance Index (SPI (SXGE 14'234.75 -2.00%)) unter 17 gefallen. Vor nicht allzu langer Zeit lag es noch deutlich über 20. Dazu kommen die soliden Bilanzen vieler grosser Unternehmen und der Fakt, dass die Obli-Rendite oft schon durch die Inflation aufgefressen wird. Vergessen Sie also Tara und bleiben Sie Tina treu.