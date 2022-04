Aktienmarkt: Tina hat recht

Kennen Sie Tina? Nein, ich meine weder Turner noch Weirather, sondern die an den Finanzmärkten gerne gebrauchte Abkürzung für «There is no alternative». Tina wird immer wieder ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, Argumente zu finden, warum Aktien genau jetzt die richtige Anlage sind. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Das hört sich recht einfallslos an. Sollen Anleger, nur weil es keine Alternative gibt, tatsächlich in Aktien investieren?

Besser mit Aktien

Vereinfacht gesagt stellt sich für Investoren immer die Frage, ob der Zeitpunkt eher für Obligationen oder für Aktien spricht. Im Moment sieht es nach Letzterem aus. Die realen Renditen im Bondmarkt sind überall negativ. Die Inflation frisst die ohnehin niedrige Verzinsung weg. Da fahren Anleger besser, wenn sie auf Value-Aktien oder Papiere mit hoher Dividendenrendite setzen.

Ja, der Aktienmarkt ist anfällig. Das zeigt unter anderem der Krieg in der Ukraine. Zwar sind die Märkte wieder auf Erholungskurs, doch Schlagworte wie Rezession und gleichzeitig höhere Zinsen bereiten Sorgen. Doch weniger hohe Bewertungen und solide Bilanzen der meisten grossen Unternehmen machen Aktien gleichzeitig interessant.

Ich kaufe zu

Womit wir wieder bei Tina wären. Wer die Kapitalflüsse anschaut, sieht, dass der Trend raus aus Geldmarktfonds und rein in Aktien anhält. Warum? Weil es keine valable Alternative gibt und langfristig nirgends so gute Aussichten bestehen wie im Aktienmarkt. Zwar investiere ich lieber in Aktien, wenn die fundamentalen Argumente für Aktien die Gegenseite klar ausstechen. Das ist im Moment nicht der Fall. Deshalb erwarte ich für die nächsten Monate auch keine grossen Sprünge. Dennoch kaufe ich punktuell zu.