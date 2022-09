Aktienmarkt: wackelig

Sie wissen es: Ich sehe weiterhin keine wirkliche Alternative zu Aktien. Ich bin aber dennoch skeptisch, dass die Aktienkurse angesichts all der Probleme, die der Markt zu verdauen hat, einfach wieder auf Bullenkurs sein sollen. Anfang August hatte ich Sie vor einem Kursrutsch gewarnt und Ihnen gar geraten, bei Positionen, die Sie im Juni aufgebaut haben und die in der Zwischenzeit zweistellig in der Gewinnzone liegen, Kasse zu machen.

Deutliche Korrektur

Seit Mitte August bröckeln die Kurse, in Amerika ein bisschen stärker als in der Schweiz. Der Nasdaq Composite Index hat über 10% verloren. Die Realzinsen sind recht hoch, die Prognosen der Unternehmen nicht mehr ganz so gut, die geopolitischen Probleme gross. Neben der Inflation bestimmt die Rezession vermehrt die Schlagzeilen. Ausgang und Tempo ungewiss.

Wenn ich wissen will, ob der Markt wirklich beunruhigt ist und ob ich den Stimmungswechsel vielleicht schon verpasst habe, blicke ich gerne auf den Volatilitätsindex Vix. Das Angstbarometer misst die erwarteten Schwankungen des Marktes. In der zweiten Augustwoche war es für ein paar Tage unter 20 gefallen, was Hoffnung auf dauerhafte Entspannung machte. Doch mittlerweile wächst die Angst. Der Vix ist wieder über 25 geklettert. Noch kein Grund zur Unruhe, aber für mich auch kein Kaufsignal.

Bär hat die Nase vorn

Mein Kollege Martin Lüscher hatte sich vor ein paar Tagen die Frage gestellt, ob wir uns nun in einem Bären- oder einem Bullenmarkt befinden. Der Bär hatte da die Nase vorn, und das hat sich nicht geändert. Ich halte meine Aktienpositionen, da ich fast ausschliesslich langfristig investiert bin. Doch für mich ist klar, dass auch die nächsten Wochen holprig werden.