Aktionäre können wieder an ersten GV physisch teilnehmen

(AWP) Mit den zunehmenden Lockerungen in Sachen Pandemiebekämpfung sind auch physisch vor Ort abgehaltene Generalversammlungen wieder möglich. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber noch nicht.

So lädt etwa die Ems-Chemie am 7. August wieder zu einer GV mit Teilnahme der Aktionäre am Standort Domat/Ems ein. Normalerweise seien an der GV, die in einem Festzelt abgehalten wird, etwa 2000 Aktionäre zugegen, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag.

Um an der GV teilzunehmen, braucht es nun aber das Covid-Zertifikat, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis bescheinigt. Zudem gebe es aber auch die Möglichkeit, sich vor Ort vor dem Eintritt zum Event testen zu lassen, heisst es.