Alarmsignale für Europa

Auf der Suche nach konjunkturellen Wendepunkten ist kein anderer Frühindikator so prädestiniert wie die Composite Leading Indicators (CLI) der OECD. Die in Paris tätige Behörde hat sie einzig zu diesem Zweck entwickelt: Sie signalisieren sechs bis neun Monate im Voraus, ob das Wirtschaftswachstum seinen zyklischen Höhepunkt überschritten hat und der Aufschwung in eine Abschwungphase eintritt.

In der Tat zeigen die diese Woche veröffentlichten CLI erste Anzeichen der Schwäche. Für den gesamten OECD-Raum – 33 Industrieländer in Europa, Asien und Amerika – sind die CLI im Oktober etwas weniger gewachsen als im September und als im Vorjahresvergleich. Die Ursache liegt allein in Europa. In acht der beobachteten 23 europäischen Staaten sinken die CLI von Monat zu Monat.