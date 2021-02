Alcon erholt sich weiter

Alcon ist im vierten Quartal erwartungsgemäss auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, wenn auch nur knapp. Wegen des heftigen Rückschlags im zweiten Jahresabschnitt resultierte 2020 trotzdem eine Umsatzeinbusse von 8%, was ziemlich genau an die Prognose der Finanzanalysten herankam. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.