Alcon behauptet sich

(AWP) Die auf Augenbehandlungen spezialisierte Alcon (ALC 64.12 -1.51%) hat sich im ersten Quartal gut behauptet. Sowohl im Umsatz wie auch im Gewinn konnte sich der an der Schweizer Börse kotierte US-schweizerische Konzern verbessern.

In den Monaten Januar bis März rückte der Umsatz 14% auf 2,18 Mrd. vor, wie Alcon am späten Dienstagabend verkündete. Nach Sparten betrachtet stieg der Umsatz im Chirurgiegeschäft (Surgical) 17% auf 1,26 Mrd. $. Die Sparte umfasst unter anderem Implantate und Verbrauchsmaterialien. Im Bereich Vision Care (Kontaktlinsen) legte Alcon 10% zu auf 916 Mio. $.

«Wir hatten einen starken Start ins Jahr und unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen die anhaltende Stärke unseres innovativen Produktportfolios und der kommerziellen Umsetzung», wurde CEO David Endicott in der Meldung zitiert. «Das Team hat in beiden Geschäftsbereichen ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt, was zu einer operativen Hebelwirkung und einer verbesserten Profitabilität im gesamten Unternehmen geführt hat.»

Was dies konkret heisst, das zeigte sich in der operativen Marge. Diese stieg von 7,8 auf 11,3%. Die operative Kernmarge betrug 20,6% (i.V. 18%). Die Marge habe man nicht nur aufgrund einer verbesserten operativen Hebelwirkung durch höhere Umsätze steigern können. Geholfen habe auch ein Einmaleffekt in Südkorea. Konkret ging es dabei um einer Änderung von Versicherungsrückerstattungen für Intraokularlinsen, wie Alcon ausführte.

Unter dem Strich schrieb Alcon im ersten Quartal schliesslich einen Gewinn von 168 Mio. $ (i.V. 84 Mio). Mit den erzielten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen.

Ausblick leicht angepasst

Mit Blick auf das Gesamtjahr passt das Unternehmen nun seine Prognose leicht an. So wird zwar weiterhin ein Umsatz von 8,7 bis 8,9 Mrd. $ angestrebt, jedoch bedeute dies zu konstanten Wechselkursen ein Nettoumsatzwachstum von 9 bis 11% (bisher 7 bis 9%). Das Wachstum des Gewinns je Aktie (core diluted) wird neu mit 19 bis 24% angegeben (bisher 13 bis 18%).

Im Ausblick gehe man davon aus, dass die globalen Märkte 2021 aufgrund der anhaltenden Markterholung weiter wachsen und dass das derzeitige Inflationsniveau für den Rest des Jahres bestehen bleibe. Auch gehe man von davon aus, dass die Wechselkurse von Mitte April bis zum Jahresende in etwa gleich blieben, teilte das Unternehmen mit.

Mittelfristig (bis 2025) will der Augenheilkunde-Spezialist mindestens 10 Mrd. $ Umsatz erreichen. Erzielt werden soll das Wachstum sowohl organisch wie auch durch Zukäufe, wie Firmenchef David Endicott unlängst in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Das Alcon-Management steht heute Mittwoch ab 14 Uhr den Analysten in einem Conference Call Rede und Antwort.

