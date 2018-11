Alcon macht sich hübsch

Die Abspaltung Alcons von Novartis rückt näher. Die Augenheilmitteltochter des Pharmakonzerns wird voraussichtlich im Frühling an der Schweizer und der US-Börse Nyse eigenständig kotiert.

Mike Ball, designierter Präsident des Verwaltungsrats, rührte an der ersten Investorenkonferenz von Alcon schon mal tüchtig die Werbetrommel: «Ich spreche über ein fantastisches Unter­nehmen in einem fantastischen Markt», sagte er am Dienstag in New York. «Alcon wird als erste Adresse der Augenpflege ­betrachtet», sagte Ball, der früher für den Konkurrenten Allergan gearbeitet hatte.

Novartis hatte in einer Neubündelung der Kräfte Ende vergangenen Juni bekannt gegeben, sich über ein Spin-off von Alcon vollständig trennen zu wollen. Dabei ­werden Novartis-Aktionäre steuerneutral einen Anteil am Augenheilmittelunternehmen erhalten, der ihrer bisherigen Beteiligung am Pharmakonzern entspricht.