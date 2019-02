Alcon gleich nach dem Spin-off im SMI

Wohl im April wird der Augenheilspezialist Alcon aus Novartis (NOVN 89 -0.2%) ausgegliedert, separat kotiert und über eine Spin-off-Transaktion an die Novartis-Aktionäre abgegeben. Wie nun SIX Swiss Exchange bekannt gegeben hat, soll Alcon umgehend in die Standardwerte-Messlatte Swiss Market Index und in den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen werden.

Der SMI (SMI 9149.65 -0.01%) umfasst die zwanzig am höchsten kapitalisierten und am meisten gehandelten Valoren. Beim SLI sind es die bedeutendsten dreissig. Alcon wird demnach einen bisherigen Titel aus dem jeweiligen Index verdrängen.

Ein Blick auf die Free-Float-Kapitalisierung und das Handelsvolumen – die beiden Kriterien für die Indexzugehörigkeit – deutet im SMI auf SGS (SGSN 2449 0%) oder Julius Bär (BAER 40.21 1.34%) hin, wobei SGS das höhere Kapitalgewicht aufweist, Julius Bär aber letztes Jahr auf mehr Handelsumsatz kam. Im Swiss Leader Index (SLI) scheinen gemäss ZKB Clariant (CLN 20.43 0.05%) oder Dufry (DUFN 102.15 0.84%) zu den Papieren gehören, die aus dem Index verdrängt werden könnten.