Alcon kommt frühestens im April an die Börse

(CP/Reuters) Am Mittwoch hat Novartis die Pläne zur Abspaltung der Augenheilsparte Alcon konkretisiert. Die Planung sieht nun vor, dass die Alcon-Aktien frühestens ab April an der Schweizer Börse SIX und an der New Yorker Börse NYSE gehandelt werden. Das Tickersymbol heisst ALC.

Allerdings weist Novartis in der neuen Broschüre für Aktionäre darauf hin, das genaue Datum sei auch von Faktoren abhängig, die das Unternehmen nicht kontrollieren könne, wie der zwischenzeitlichen Schliessung der US-Behörden oder dem Brexit. Der Zeitplan von April wird deshalb als «indikativ» bezeichnet.

Der genaue Tag ist also noch nicht festgelegt, hingegen das Verteilverhältnis. Für fünf Novartis-Valoren erhalten die Aktionäre einen Alcon-Titel. Der Rest wird in bar ausgeglichen. Für Schweizer und US-Aktionäre soll die Transaktion keine Steuerfolgen haben. Voraussetzung für die Abspaltung ist allerdings die Zustimmung der Generalversammlung am 28. Februar.

Alcon hat regelmässige Dividenden in Aussicht gestellt, die etwa 10% des bereinigten Reingewinns entsprechen sollen. Das Unternehmen soll zudem rentabler werden. Unter Ausschluss von Sonderposten wird 2023 eine Betriebsgewinnmarge im niedrigen bis mittleren 20-Prozent-Bereich angepeilt. 2018 waren es 17,9 Prozent.

Vergangenes Jahr erzielte Alcon unter Ausschluss von Sonderposten einen operativen Gewinn von 1,3 Mrd. $. Der Umsatz wuchs um 5% auf 7,1 Mrd. $. Dieses Jahr sollen die Verkaufserlöse währungsbereinigt um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag zulegen.

Novartis hatte die Sparte einst für mehr als 50 Mrd. $ von Nestle gekauft. Die hohen Erwartungen konnte die Augenheiltochter jedoch nie erfüllen. Alcon hatte lange mit Wachstums- und Ertragsproblemen zu kämpfen, erst jüngst gelang die Trendwende.