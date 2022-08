Alcon steigert Umsatz und Marge

(AWP) Der auf Augenbehandlungen spezialisierte Konzern Alcon (ALC 68.28 -5.66%) hat im zweiten Quartal mehr Umsatz erzielt. Der Gewinn lag jedoch leicht unter der Höhe der Vorjahresperiode. Mit Blick nach vorne wird die Prognose nun leicht gesenkt.

In den Monaten April bis Juni rückte der Umsatz 5,1% auf 2,20 Mrd. vor, wie die an der Schweizer Börse kotierte Alcon am späten Dienstagabend verkündete. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Wachstum 10% betragen, betonte das Unternehmen. Dabei hätten beide Sparten – also sowohl Surgical wie auch Vision Care – von Produktinnovationen, der anhaltenden Erholung der internationalen Märkte von der Corona-Pandemie sowie von den Umsätzen der übernommenen Produkte profitiert.

Schaut man die beiden Geschäftsbereiche genau an, so gelang im Bereich Chirurgie ein Umsatzwachstum 7% auf 1,3 Mrd. $. Bei Vision Care lag das Plus bei rund 2% auf 904 Mio. Das starke Umsatzwachstum der Kontaktlinsen sei teilweise durch ein schwächeres Wachstum im Bereich Augengesundheit ausgebremst worden, führte Alcon die Ergebnisse der Sparte Vision Care aus.

Operative Marge gesunken

Die operative Marge des Konzerns kam bei tieferen 9,1% zu liegen (VJ 10,9%). Das Unternehmen erklärte dies etwa mit dem starken US-Dollar. Des Weiteren wurde die Marge durch Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 61 Mio. $ beeinträchtigt. Schliesslich habe man auch die Auswirkungen der höheren Inflation gespürt und höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aufgrund der jüngsten Übernahmen getätigt.

Nichtsdestotrotz gibt sich das Unternehmen mit dem Erreichten grundsätzlich zufrieden. Zu konstanten Wechselkursen entspreche der erzielte Margenwert einem Anstieg um 0,2 Prozentpunkte. Dies zeige, dass doch eine verbesserte operative Hebelwirkung aufgrund höherer Umsätze erzielt wurde. Die operative Kernmarge lag bei 18,4% (VJ 18,2%).

Unter dem Strich schrieb Alcon schliesslich einen leicht tieferen Gewinn von 148 Mio. $ (VJ 151 Mio). Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und Reingewinn minim übertroffen. Bei der operativen Marge hingegen wurden die Prognosen der Experten verfehlt.

Umfeld bleibt «schwierig»

Mit Blick nach vorne rechnet Alcon nun weiterhin mit einer etwas komplizierten Lage. «Wir gehen davon aus, dass das makroökonomische Umfeld, insbesondere die Wechselkurse, für den Rest des Jahres schwierig bleiben werden», wurde CEO David Endicott in der Meldung zitiert. Trotz dieses Gegenwinds werde Alcon sich «weiterhin darauf konzentrieren, neue Produkteinführungen durchzuführen, unsere robuste Pipeline voranzutreiben und die Profitabilität durch operative Hebelwirkung zu steigern.»

Doch wird mit Blick auf das Jahr 2022 die Prognose nun leicht gesenkt. Konkret wird ein Umsatz von noch 8,6 bis 8,8 Mrd. $ angestrebt (zuvor 8,7 bis 8,9 Mrd). Der Gewinns pro Aktie (core diluted) wird bei 2.20 bis 2.30 $ erwartet (zuvor 2.35 bis 2.45 $).

Der neue Ausblick gelte unter der Annahme, dass sich einerseits die Inflation für den Rest des Jahres etwa auf dem aktuellen Niveau bewegen werde. Andererseits rechne man mit einer ähnlichen Situation in den Lieferketten, die sich zumindest nicht weiter verschlechtere. Und auch den Wechselkurs des $ zu anderen Währungen erwarte man für den Rest des Jahres etwa im aktuellen Rahmen.

Zur Mittelfristprognose äusserte sich das Unternehmen nicht. Bis 2025 will der Augenheilkunde-Spezialist 10 Mrd. $ Umsatz erzielen. Die Core-Ebit-Marge soll dann 24 bis 26% erreichen.

