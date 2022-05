Alcon übernimmt pharmazeutische Augentropfen Eysuvis

(AWP) Die Tropfen würden das bestehende Portfolio zur Behandlung trockener Augen ergänzen, teilte Alcon (ALC 70.50 -0.23%) am Montag mit. Laut Übernahmevertrag bezahlt Alcon an Kala eine Vorauszahlung in Höhe von 60 Mio. $. Zudem muss Alcon beim Erreichen gewisser Meilensteine weitere Zahlungen leisten. Die Übernahme soll den Plänen zufolge im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Eysuvis biete den Augenärzten eine Möglichkeit, Patienten mit dem Symptom trockener Augen kurzfristig zu behandeln und so die Erkrankung zu bekämpfen. Kala hat mit Eysuvis 2021 einen Umsatz in Höhe von 6,3 Mio. $ erzielt. Alcon rechnet im laufenden Jahr mit ebensovielen Einnahmen.

Das Mittel Eysuvis werde nun Teil der Systane-Produktfamilie von Alcon, heisst es weiter. Laut den Angaben leiden in den USA über 30 Mio. Menschen an Problemen mit trockenen Augen.

