Alexander Wynaendts: krisenerprobter Ruhepol

«Mein Vater hat ein grosses Verantwortungsgefühl, und er ist ein Rechengenie», sagt Sophie Wynaendts über ihren Vater Alexander Wynaendts. Dem ist noch hinzuzufügen, dass der 61-jährige Niederländer auch ein Weltbürger ist.

Sein Vater Henry war Diplomat. So wuchs Alexander Wynaendts in Moskau, Paris, Jakarta, Beirut und im ehemaligen Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, auf, wo er internationale Schulen besuchte und viele Sprachen lernte. Ausser seiner Muttersprache Niederländisch spricht er Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Bahasa Indonesia, die Landessprache der früheren niederländischen Kolonie Indonesien.

Berühmtes niederländisches Geschlecht

So eindrucksvoll, wie die Karriere seines Vaters als Diplomat in der Politik war, so eindrucksvoll ist sein Werdegang in der Wirtschaft. Wynaendts, der in den Niederlanden gerne Alex genannt wird, wurde am 1. August 1960 in der ostniederländischen Stadt Almelo geboren. Er stammt aus einem alten und berühmten niederländischen Geschlecht, dessen Stammbaum bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht.