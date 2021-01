Alexei Nawalny: Mit Hartnäckigkeit gegen den Kreml

Der Kreml macht kurzen Prozess mit seinem schärfsten Kritiker. Am Montag wurde Alexei Nawalny zu dreissig Tagen Haft verurteilt. Keine 24 Stunden zuvor war der Oppositionspolitiker nach seiner Ankunft aus Berlin bei der Passkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo verhaftet worden. Vor den ­Augen seiner Frau Julia und den Live­streams der zahlreichen mitgereisten Journalisten. Praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand dagegen die improvisierte Gerichtsverhandlung statt. In einer Polizeiwache in der Nähe des Flughafens wurde ein Raum in ein Gericht umfunktioniert. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, durch den Aufenthalt in Deutschland seine Bewährungsauflagen verletzt zu haben. Ende August wurde der zweifache Vater notfallmässig ausgeflogen, nachdem ein Giftanschlag auf ihn verübt worden war. Nach der Verhandlung rief Nawalny per Video seine Anhänger zu Demonstrationen auf. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an