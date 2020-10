Alibaba besitzt noch viele Facetten

Die Ant Group gilt als Kronjuwel eines Konzerns, dessen wahren Wert Anleger selbst erst in jüngster Zeit erkannt haben. Im Vorfeld des Börsengangs des Finanzdienstleisters der chinesischen Alibaba war von einer Bewertung am Kapitalmarkt in Höhe einer 250 Mrd. $ die Rede – aus dem Stand heraus. Das dürfte den Mutterkonzern Alibaba beflügeln. Für ein Engagement in den chinesischen E-Commerce-Giganten gibt es noch einige weitere Argumente.

Mit siebzehn Kollegen gründete Jack Ma in einem Appartment in Hanzhou am 4. April 1999 Alibaba. Die Idee: Ma & Co. wollten eine E-Commerce-Plattform an den Start bringen, die insbesondere kleinen und mittelständischen Firmen aus dem Reich der Mitte dabei helfen würde, ihre Produkte weltweit zu verkaufen. Die Gründungsidee erklärt bereits den wichtigsten Unterschied zu den US-Konzernen Amazon.com oder eBay. Alibaba ging als Dienstleister für chinesische Händler an den Start. Doch das Bild wandelt sich.