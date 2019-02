Aliko Dangote: Mutig und wendig

Wenn in Nigeria Grosses geschieht, steckt fast immer Aliko Dangote dahinter. Wobei der reichste Mann Afrikas das, was er jetzt in der Wirtschaftsmetropole Lagos plant, selbst als sein bislang «verrücktestes Projekt» bezeichnet: Auf 2500 Hektar Sumpfland soll hier bis 2020/21 eine 12 Mrd. $ teure Ölraffinerie entstehen, die Nigeria und die hochkorrupte, mit Subventionen gepäppelte Ölbranche des Landes von Grund auf verändern könnte. Nach der Inbetriebnahme soll die dann weltweit grösste Raffinerie sagenhafte 650 000 Barrel Rohöl am Tag zu Benzin verarbeiten. Bisher muss Nigeria, wo am Wochenende Wahlen stattfinden, das wegen seiner ständig kaputten Raffinerien für teure Devisen importieren.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.