Alle sollen für ihre Emissionen bezahlen

Die EU macht Ernst im Kampf gegen den Klimawandel. Diese Woche hat die Kommission das Massnahmenpaket «Fit for 55» verabschiedet. Es umfasst rund ein Dutzend Direktiven und Gesetzesvorschläge, mit denen das Ziel erreicht werden soll, die Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 um 55% zu senken (vgl. Box).

Kernstück ist der Ausbau des Emissionshandelssystems (EU ETS). Das 2005 lancierte Handelssystem mit einer Emissionsobergrenze (Cap) hat massgeblich zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in der EU beigetragen. Das marktwirtschaftliche Instrument funktioniert über Anreize: Verschmutzungsrechte werden versteigert und dann innerhalb der Obergrenze gehandelt. Anlagenbetreiber, die am Jahresende nicht genügend Zertifikate vorweisen können, werden gebüsst. Damit die Gesamtemissionen abnehmen, wird die Obergrenze im Laufe der Zeit verringert.