Alles spricht für inklusives Wachstum

Wie viel Ungleichheit verträgt unser Land? Der Wohlstand soll breit in der Bevölkerung ankommen. Das Wachstum soll inklusiv sein und damit Stabilität und Zusammenhalt sichern. Aber die Schweiz verteilt eher weniger um als andere Länder. Andererseits liegt unser Land schon in der Verteilung der Markteinkommen im guten Mittelfeld, noch bevor der Staat zum Einsatz kommt und oben mit Steuern nimmt und unten gibt. Vielleicht gibt es einfach weniger zu tun?

Umverteilung ist gerade wieder en vogue. Die Vorschläge sind so radikal wie einfach. Konfiskatorische Steuern auf grosse Vermögen und Spitzen­einkommen sollen oben abschöpfen und anstössigen Reichtum abbauen, um unten mehr Startgeld an die Benachteiligten zu verteilen. Aber beim inklusiven Wachstum sind beide Wörter wichtig. Man soll vor lauter Inklusion das Wachstum nicht vergessen. Geht die Umverteilung auf Kosten des Wachstums, dann gibt es auch wenig zu verteilen. Wem wäre da gedient?

Die Arbeitnehmer brauchen das Kapital der Reichen. Sie können nur dann hohe Löhne verdienen, wenn sie in den Unternehmen und in den Büros die modernsten Technologien vorfinden und die Wirtschaft viel investiert, sprich, das Kapital der Reichen zum Einsatz kommt. Auch das Kapital braucht die Arbeitenden. Ohne motivierte und qualifizierte Arbeit steht es um die Kapitalrendite sehr schlecht.

Unverdienter Reichtum als Problem

Umverteilung ist notwendig. Aber hohe Steuern und unterstützende Geldleistungen mindern die Leistungsanreize oben wie unten. Wenn weniger Einkommen ­erwirtschaftet wird, gibt es weniger zu verteilen. Hohe Steuern mindern die Leistungsbereitschaft der Arbeitenden, hemmen Investitionen und Vermögensbildung, führen zu Abwanderung von Talenten und Unternehmen und provozieren den Steuerwiderstand bis hin zur Flucht in die Schattenwirtschaft.

Am unteren Einkommensende ist es nicht anders. Wer sich aus der Erwerbslosigkeit befreien will, muss auf Leistungen verzichten und erst noch Steuern und Sozialbeiträge auf den Lohn bezahlen. Dieser doppelte Nachteil hemmt den Anreiz zur Erwerbstätigkeit. Damit sich Arbeit lohnt, muss der Lohnabstand der Working Poor zu den Erwerbslosen genügend gross sein. Grosszügige Sozialleistungen helfen den Bedürftigsten, mindern aber auch bei ihnen die Leistungsbereitschaft. Es besteht ein schwieriger Zielkonflikt zwischen Umverteilung und mehr Wohlstand für alle.

Doch es gibt einen besseren Weg zu inklusivem Wachstum. Dazu braucht es die Einsicht, dass nicht jeder Reichtum schlecht ist und nicht jede Armut die gleiche Unterstützung verdient. Wer könnte etwas gegen innovative Unternehmer haben, die aus dem Nichts grosse Unternehmen schaffen, damit zu grossem Reichtum ­gelangen und dabei viele Arbeitende mit attraktiven Löhnen und Aufstiegschancen auf dem Weg nach oben mitnehmen? Es reicht, wenn sie ihre Steuern zahlen. ­Anders ist es jedoch, wenn die Spitzeneinkommen und der Reichtum aus überrissenen Spitzengehältern, Übervorteilung, Ausnutzung von Marktmacht und Behinderung des Wettbewerbs stammen. Doch diese Auswüchse beseitigt man nicht mit konfiskatorischen Steuern, die alle über den gleichen Kamm scheren, sondern besser mit harter Wettbewerbspolitik und griffiger Unternehmenskontrolle durch Stärkung der Eigentümerrechte. Dann gibt es keinen unverdienten Reichtum mehr und auch kein Ausruhen auf ver­gangenen Leistungen. Eine solche Politik ermöglicht eine wachstumsfreundliche Umverteilung der Markteinkommen, indem sie unverdiente Renteneinkommen oben beseitigt und über niedrigere Preise die Realeinkommen der Masse stärkt.

Am unteren Ende ist es ähnlich. Wer hätte etwas gegen die Unterstützung der unverschuldet in Not Ge­ratenen und derjenigen, die verzweifelt nach Arbeit ­suchen und keine finden? Aber es gibt auch die weniger motivierten Armen, die gern grosszügige Unterstützung in Anspruch nehmen und weniger Interesse an eigener Erwerbsarbeit zeigen. Deshalb verdienen Working Poor mehr Unterstützung als andere. Am Wichtigsten für ­intakte Chancen auf soziale Teilhabe sind gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Die – bis zum Ausbruch der ­Coronakrise – rekordhohe Beschäftigung in der Schweiz ist ein Trumpf. Je weniger Menschen das Sozialsystem in Anspruch nehmen müssen, weil sie für sich selbst sorgen, desto sicherer ist es für die, die es wirklich brauchen. Ungehinderter Zugang aller Schichten zu höherer Bildung, berufliche Qualifizierung, freier Zugang zu lukrativen Berufen und ein barrierefreier Einstieg in die Selbständigkeit steigern die Chancen auf sozialen Aufstieg und sind erst noch wachstumsfreundlich.

Die Investitionen des Staates in die Chancengleichheit der unteren Einkommensschichten und eine griffige Wettbewerbspolitik und Unternehmenskontrolle am oberen Einkommensende fördern sowohl das Wachstum als auch eine weniger ungleiche Verteilung der Markteinkommen. Dann gibt es nachher weniger zu tun, um mit progressiven Steuern und Sozialleistungen kostspielig umzuverteilen. Zwar wird es immer einen Anteil von Benachteiligten geben, die am unteren Einkommensende stecken bleiben, und einen Anteil von Begünstigten, die ihren Wohlstand am oberen Ende zu erhalten wissen. Deshalb wird es immer eine massvolle Umverteilung mit progressiven Steuern und Sozialleistungen geben müssen. Aber je mehr den sozialen Aufstieg von unten nach oben schaffen, desto weniger müssen unterstützt werden.

Die Ungleichheit ist eine höchst dynamische Sache. Wer es zu Reichtum gebracht hat, kann ihn schnell verlieren. Wer in der Jugend aus den ärmsten Verhältnissen startet, kann die Chance packen und es mit einer erfolgreichen Karriere oder mit Unternehmertum zu Wohlstand und selbst erarbeitetem Vermögen bringen. Eine vorbeugende Politik, die auf Chancengleichheit, sozialen Aufstieg und freien Wettbewerb setzt, sichert auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ein häufiges Lebensmuster wie «arm mit zwanzig und reich mit sechzig» weckt Hoffnung und gibt den zunächst Benachteiligten eine motivierende Lebensperspektive. Auch kann es dem sozialen Zusammenhalt nur förderlich sein, wenn es mehr von den erfolgreichen Älteren gibt, die sich an die beengten Verhältnisse in ihrer Jugend erinnern.

Amerikanischer Traum ist umgezogen

Wo die Chancengleichheit und die Aussicht auf sozialen Aufstieg intakt sind, verspüren die Menschen weniger Verlangen nach ausufernder Umverteilung mit Steuern und Sozialausgaben. Besonders prägnant hat es einst der Schriftsteller und Nobelpreisträger John Steinbeck ausgedrückt: «Der Sozialismus konnte in Amerika nie Fuss fassen, da die Armen sich selbst nicht als ausge­beutetes Proletariat, sondern als zeitweilig verhinderte Millionäre sehen.» Wer sich ausrechnet, über kurz oder lang selbst zu den Nettozahlern des Systems zu gehören, ist weniger bereit, für hohe Steuern und grosszügige ­Sozialleistungen zu stimmen. Inzwischen ist der ame­rikanische Traum in den USA für grosse Gruppen der Bevölkerung jedoch keine realistische Perspektive mehr. Gleichzeitig stellt man eine zunehmende Polarisierung fest. Gemessen an den statistischen Kennzahlen der ­sozialen Mobilität ist der amerikanische Traum heute eher in den nordischen Ländern anzutreffen und dürfte auch in der Schweiz gut intakt sein.

Vorbeugen ist besser als Heilen. Das gilt auch in der Umverteilungspolitik. Die Politik sollte mehr darauf hinwirken, die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Dann muss man nicht im Nachhinein kostspielig reparieren, was man vorher versäumt hat.