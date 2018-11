Alles Wichtige zu den US-Zwischenwahlen

Endlich! Am 6. November ist es so weit. Dann finden in den Vereinigten Staaten Zwischenwahlen, die Midterms, statt. Seit Monaten dominieren sie in den USA die Medienlandschaft. Egal, ob es sich um die Ernennung von Brett Kavanaugh zum Bundesrichter, die Korrektur am Aktienmarkt oder Flüchtlinge aus Lateinamerika handelt. Jedes Ereignis wird auf seinen Einfluss auf das Stimmverhalten der Wähler durchleuchtet.

Kaum je zuvor haben Zwischenwahlen solch grosse Aufmerksamkeit erhalten. Denn es handelt sich nicht um normale Wahlen zur Halbzeit einer normalen Präsidentschaft. Sie sind ein Referendum für oder gegen den republikanischen Präsidenten Donald Trump, der mit seinen Worten und Taten die Vereinigten Staaten spaltet. Ob er das Referendum übersteht, und was zudem wichtig ist, lesen Sie hier.