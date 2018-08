Alles zu den Abschlüssen von Donnerstag

» Swisscom kommt kaum vom Fleck

Analyse | Der Telecomkonzern bemüht sich angesichts von Umsatz- und Margendruck im Heimmarkt um Schadensbegrenzung. Nur Fastweb entwickelt sich dynamisch.

» Ascom braucht mehr Zeit

Analyse | Die Umsetzung der One-Company-Strategie und der Turnaround in Nordamerika dauern länger als erwartet. Die Resultate für das erste Halbjahr 2018 enttäuschen.

» Meyer Burger will sich krisenfester machen

Analyse | Der Breakeven-Punkt für den Umsatz soll durch weiteren Kostenabbau sinken. So kann das Unternehmen die vorerst noch geringe Investitionsneigung in der Branche besser durchstehen.