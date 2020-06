Alles zum tiefen Fall von Wirecard

Nach einem riesigen Bilanzskandal steht Wirecard vor der Pleite. Angesichts eines 1,9 Mrd. € grossen Lochs in der Bilanz kündigte der Zahlungsdienstleister am Donnerstag einen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung an. Es ist eine der grössten Pleiten Deutschlands, die das Vertrauen in den Finanzplatz erschüttert. Doch wie ist es dazu gekommen, wer sind die Schuldigen und was sind die Alternativen zu Wirecard? «Finanz und Wirtschaft» hat den Überblick:

Noch nie musste ein Dax-Konzern Insolvenz anmelden. Jetzt werden die Scherben zusammengekehrt.

Dass auch ganz oben betrogen wird, hat der Fall Wirecard deutlich gezeigt. Ein Kommentar von FuW-Chefredaktor Jan Schwalbe.

Ein Dax-Unternehmen geht in die Insolvenz. Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsorgane stehen in der Kritik.

Der neue CEO der ING Bank – Nachfolger von Hamers, der zu UBS wechselt – war bisher Risikochef. Einen Kredit an Wirecard hat auch er nicht verhindert.

Investoren spekulieren auf steigende Marktanteile der Konkurrenten. Bei einem davon ist die SIX grösste Aktionärin.

Jetzt bleibt nur der Coupon. Dabei schneiden defensivere Zertifikate schlechter ab als riskante.

Die Wirecard-Katastrophe zeigt: Misstrauen und ­Diversifikation zahlen sich aus.