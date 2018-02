Allianz bleibt trotz teuren Katastrophen stabil

(Reuters) Der Münchner Versicherungsriese Allianz hält den Gewinn trotz der teuren Wirbelstürme im Herbst und des schwachen Dollar stabil. Das operative Ergebnis verharrte im vergangenen Jahr bei 11,1 Mrd. €, wie Europas grösster Versicherungskonzern am Freitag vor der Bilanzpressekonferenz mitteilte.

Das Unternehmen übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten und lag im Rahmen der eigenen Prognose, die zuletzt zwischen 10,8 und 11,3 Mrd. lag. Starke Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung und Zuwächse in der Lebensversicherung machten die Einbussen in der Sachversicherung wett.

Die Aktionäre sollen trotz eines leicht gesunkenen Nettogewinns mehr Dividende bekommen: 8 € je Aktie, 40 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Vorsichtige Prognose

Für das laufende Jahr gibt sich die Allianz vorsichtig. Der neue Finanzvorstand Giulio Terzariol stellte am Freitag erneut ein operatives Ergebnis von 11,1 Mrd. € Euro in Aussicht – mit einer Schwankungsbreite von 0.5 Mrd. nach oben und unten.

«Unsere Dreijahresziele sind in Reichweite», erklärte der Italiener. «Die Gruppe ist zügig ins Jahr 2018 gestartet.» Die US-Steuerreform bringe der Allianz 300 Mio. € pro Jahr, 2017 hatte sie allerdings negativ mit 135 Mio. € zu Buche geschlagen. Der Verkauf der Oldenburgischen Landesbank (OLB) brachte 210 Mio. € Verlust.

Die Aktionäre locken die Bayern mit einer weiteren Erhöhung der Dividende. Sie soll in diesem Jahr auf 8,40 € steigen. Ein 2 Mrd. € schweres Aktienrückkaufprogramm läuft bereits. Die Allianz (ALV 190.6 0.58%)-Aktie stieg im Frankfurter Frühhandel um 0,5%.

Der Umsatz der Allianz – also Beitragseinnahmen und Gebühren in der Vermögensverwaltung – stieg im vergangenen Jahr um 3% auf 126,1 Mrd. €. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter ging um 2% auf 6,8 Mrd. € zurück.

Glimpflich davon gekommen

Die Schaden- und Unfallversicherung lieferte mit 5,1 Mrd. € zwar erneut den grössten Anteil am operativen Ergebnis ab, musste aber eine Rückgang um 7,5% hinnehmen. Für die Hurrikane in den USA und der Karibik, aber auch für Stürme in Europa zahlte die Allianz 1,1 (0,7) Mrd. € aus, kam damit aber im Branchenvergleich glimpflich davon.

Die beiden Vermögensverwalter der Gruppe, Pimco und Allianz Global Investors, konnten sich vor neuem Geld kaum retten: 150 Mrd. € flossen von ausserhalb des Konzerns in die Fonds und Anlagevehikel, allein 45 Mrd. im vierten Quartal. Sie verwalten nun 1,96 Bio. €, darunter 0.5 Bio. für den Versicherer selbst.

Das trieb den operativen Gewinn um 11% auf 2,4 Mrd. €. In der Lebensversicherung hat sich die Allianz zuletzt auf weniger kapitalintensive und damit rentablere Produkte konzentriert. Das zahlt sich aus: Die Beiträge stiegen um 4%, der operative Gewinn um 3% auf 4,4 Mrd. €.

Seine Pläne für die Jahre nach 2018 will Vorstandschef Oliver Bäte Ende November vorstellen. Dann dürfte es vor allem um den Umbau der Sachversicherung gehen, in der die Allianz in einer Digitalisierungswelle ihre Position als weltweite Nummer eins verteidigen will.