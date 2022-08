Allreal bestätigt Prognose

(AWP) Allreal (ALLN 163.80 +3.80%) hat im ersten Halbjahr 2022 weniger verdient. Operativ lief es bei dem Immobilienunternehmen aber gut. Für die weitere Entwicklung gibt sich Allreal zuversichtlich und bestätigt die Ergebnisprognose.

Das operative Unternehmensergebnis stieg um 3,4% auf 81,8 Mio. Fr., wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Unternehmensergebnis inklusive Neubewertungseffekt ging dagegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um gut ein Viertel auf 82,7 Mio. Fr. zurück.

Der Neubewertungseffekt habe lediglich einen positiven Effekt von +1,1 Mio. Fr. beigetragen nach 41,8 Mio. Fr. im Jahr zuvor.

Tiefe Leerstandsquote

Der Mietertrag stieg im ersten Semester 2022 um 4,9% auf 106,8 Mio. Fr., wie Allreal weiter mitteilt. Das Wachstum resultierte vor allem aus Zukäufen in der Romandie, der Entwicklung der Leerstände und geringen Liegenschaftskosten. Angesichts der sich im Bau oder in Entwicklung befindlichen Objekte in der Romandie erwartet Allreal steigende Mieterträge auch in den nächsten Jahren.

Die Leerstandquote beträgt weiterhin tiefe 1,5%. Für das gesamte Jahr 2022 rechnet Allreal mit einer stabilen Entwicklung der Leerstandsquote. Dies auch, weil im laufenden Jahr keine grösseren Mietverträge mehr zur Erneuerung anstünden. Am Stichtag belief sich der Gesamtwert des Portfolios der Anlageliegenschaften auf 5,13 Mrd. nach 5,11 Mrd. Fr. per Ende 2021.

In der Generalunternehmung resultierte ein leicht tieferes Resultat, wie Allreal weiter ausführt. Die Bruttomarge im Drittgeschäft habe sich verbessert. In der Sparte Realisation ging der Erfolg dagegen etwas zurück. Der Geschäftsverlauf bleibe hier anspruchsvoll wegen zum Teil deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen bei Materialien, was zu Herausforderungen auf der Terminseite führe. Insgesamt habe sich die Sparte in diesem Spannungsfeld aber gut bewährt.

Ausblick konkretisiert

Mit den Zahlen hat Allreal die Erwartungen der von AWP befragten Analysten bei Ebit und Reingewinn (exklusive Neubewertungen) übertroffen.

Über die weiteren Aussichten äussert sich Allreal derweil zuversichtlich. Trotz des sprunghaften Anstiegs der langfristigen Zinsen seien diese im historischen Vergleich weiterhin auf tiefem Niveau. Die konjunkturelle Entwicklung in der Schweiz sei robust, und die Nachfrage nach Schweizer Immobilien an zentralen Lagen ungebrochen.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Allreal ein operatives Unternehmensergebnis von mindestens 135 Mio. Fr., wie es am Mittwoch heisst. Zuvor hatte Allreal ein «über dem Vorjahr» liegendes operatives Unternehmensergebnis erwartet (133,3 Mio Fr.).