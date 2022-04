Alpian erhält Finma-Banklizenz

(AWP) Die von der Genfer Bankengruppe Reyl gegründete Alpian hat von der Finanzmarktaufsicht (Finma) die Banklizenz erhalten. Zudem sicherte sich die digitale Privatbank eine weitere Finanzierung.

Mit der Finma-Lizenz, die nach Erfüllung bestimmter formaler Bedingungen in Kraft tritt, werde Alpian seine Dienste bis zum dritten Quartal 2022 der Öffentlichkeit anbieten, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst.

Zugleich hat sich Alpian in einer Serie-B+-Finanzierungsrunde frische Mittel in Höhe von 19 Mio. Fr. gesichert. Sie folge auf eine Serie A-Runde von 12,2 Mio. im Jahr 2020 und einer Serie B-Finanzierung von 16,9 Mio. im letzten Jahr. Die jüngste Finanzierung sei vollständig von Fideuram Intesa Sanpaolo (ISPm 1.98 -3.42%) Private Banking gezeichnet worden.