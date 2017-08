Alpine Select schreibt wieder schwarze Zahlen

(AWP)Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Alpine Select (ALPN 15.4 0%) hat im ersten Halbjahr 2017 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich steht ein Gewinn von rund 11 Mio. Fr., nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 7,7 Mio. resultiert hatte.

Dabei hätten die Japan-Manager einen Gewinnanteil von etwa 5 Mio. beigesteuert, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend zu entnehmen ist. Und eine Einigung in einem Rechtsfall führte zu einer Aufwertung des Northwest Warrant Funds um rund 2,3 Mio. Fr. Engagements in Syngenta (SYNN 443 -0.06%) und Actelion (ATLN 269 -0.83%) (indirekt via Altin (ALTN 11.5 -0.86%)) hätten wiederum 3,2 Mio. Nettogewinn beigesteuert.

Mit Blick auf das Portfolio heisst es, man habe das Engagement in HBM Healthcare (HBMN 114.1 -0.52%) weiter reduziert und auf der anderen Seite die Position in Vifor Pharma (VIFN 95.4 -1.8%) verdoppelt. Mit 10,6 Mio. Fr. habe Vifor mittlerweile eine «respektable» Grösse im konsolidierten Portfolio erreicht. Ansonsten habe man wenig Änderungen in der Portfoliozusammensetzung vollzogen.

Die Barmittel werden per 30. Juni 2017 auf 32,5 Mio. Fr. beziffert. Das Unternehmen sieht sich damit gut vorbereitet, um Marktschwankungen abzufedern.

Der endgültige Halbjahresbericht wird am 28. August publiziert.