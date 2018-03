Alpiq-CEO verzichtet auf VR-Kandidatur bei Zurich Insurance

(AWP) Bei Zurich Insurance (ZURN 311.2 3.66%) kommt es im Vorfeld der am 4. April stattfindenden Generalversammlung zu einer überraschenden Wende. Jasmin Staiblin, die Chefin des Energiekonzerns Alpiq (Alpiq 77.7 6.29%), zieht ihre Kandidatur zur Wahl in den Verwaltungsrat des Versicherers zurück. Sie habe den Zurich-VR über diesen Entscheid informiert, heisst es in der am Montag publizierten Medienmitteilung der Zurich.

Staiblin begründet den Rückzug mit ihren derzeit weiteren Aufgaben in anderen Unternehmen, welche sie zu erfüllen habe. Der jetzige Zeitpunkt sei daher für den geplanten Eintritt in den Verwaltungsrat der Zurich nicht der richtige und Staiblin sei enttäuscht, dass sie diese Aufgabe nicht wahrnehmen könne, so die Mitteilung.

Die Zurich hatte die geplante Wahl Staiblins Anfang März angekündigt. Nebst der operativen Leitung bei Alpiq, ist Staiblin auch in den Verwaltungsräten von Rolls-Royce und Georg Fischer (FI-N 1257 -2.26%) vertreten.

Der Grund für den Rückzug der Wahl dürfte allerdings mit Blick auf die Herausforderungen bei Alpiq erfolgt sein. Der Energiekonzern hat ebenfalls am heutigen Montag die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt: Alpiq hat zwar mehr umgesetzt, unter dem Strich aber einen Verlust hinnehmen müssen und einen Dividendenverzicht angekündigt. Auch spaltet sich das Unternehmen auf, konkret wird das Industriegeschäft für 850 Mio. Fr. an Bouygues (EN 0 0%) verkauft