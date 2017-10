Alpiq stellt angeblich Geschäftsbereiche zum Verkauf

(AWP) Alpiq bleibt in den Schlagzeilen. Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass der Stromproduzent in Rumänien insgesamt rund 197 Mio. Fr. an Steuern nachzahlen soll, berichtet nun die «SonntagsZeitung» (SoZ), Konzernchefin Jasmin Staiblin habe die Investmentbank Goldman Sachs mit dem Ziel engagiert, alle Geschäftsfelder mit Ausnahme der Atom- und Wasserkraftwerke zu verkaufen. Damit dürften also der Energiehandel, die Gebäude- und Verkehrstechnik sowie Dienstleistungen für die Wirtschaft zum Verkauf stehen.

Nötig würden diese Schritte wegen des drohenden Verlustes der Kreditwürdigkeit von Alpiq. Wie das Blatt weiter schreibt, liegt die Bewertung der vier grossen Schweizer Banken UBS, Credit Suisse, Vontobel und Zürcher Kantonalbank bei BBB. Das ist nur knapp über dem «Ramsch»-Status.

Diese Einschätzungen würden aber auf die Erwartung gestützt, dass der Staat Alpiq in Form von einer Subventionierung der Wasserkraft zur Hilfe kommt, berichtet die SoZ weiter. Solche habe Alpiq bei der Vorlage der Halbjahreszahlen denn auch unverhohlen gefordert und wolle diese immer noch. So wird Alpiq-Sprecher Richard Rogers mit den Worten zitiert, die Regulierung in der Schweiz sei absurd und asymmetrisch. «Die Produzenten im teilliberalisierten Markt verkaufen ihre Energie unter Gestehungskosten.»

Auf Seiten der Politiker scheint die Bereitschaft für weitere Hilfe dagegen nicht vorhanden. So hätten sich zumindest zuletzt die Parlamentarier geäussert und auch Energieministerin Doris Leuthard, schreibt die SoZ weiter.

Eine mögliche Abstufung des Unternehmens auf Ramschanleihe, berge Risiken. Alpiqs Position als Stromhändler gerate dann in Gefahr, auch wenn der Unternehmenssprecher dies relativiere und erkläre, der Energiehandel sei nicht mehr ausschliesslich vom Kreditrating abhängig.

Steuerentscheid wird angefochten

Mit Blick auf die Steuernachzahlung, hatte Alpiq darüber bereits am Freitagabend selbst informiert. Nach dem Steueraudit bei der Bukarester Niederlassung der Alpiq Energy SE, Prag, habe die rumänische Steuerbehörde ANAF dem Stromproduzenten den finalen Entscheid zum Steuerbetreffnis zugestellt. Dabei geht es um Mehrwertsteuern, Gewinnsteuern und Strafsteuern für die Periode 2010 bis 2014, wie Alpiq mitteilte. Der Entscheid der ANAG werde unter «Heranziehung aller lokal und international zur Verfügung stehenden Rechtsmittel» angefochten.

Bereits Mitte August hatte Alpiq über den Steuerfall in Rumänien informiert. Damals hiess es, dass für die Periode 2010 bis 2014 ein Betrag von 175 Mio EUR zu zahlen sei. Bei jenem Entscheid handelte es sich um einen Entwurf zu Händen der Alpiq Energy SE, zu dem Alpiq Stellung nehmen konnte.

Die rumänische Steuerbehörde ANAF habe die Position von Alpiq und deren Vernehmlassungseingabe unberücksichtigt gelassen und den Entwurfsentscheid bestätigt, heisst es in der Mitteilung von Freitagabend weiter.

Das von der ANAF ermittelte Steuerbetreffnis wird von Alpiq sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach bestritten. Alpiq geht weiterhin davon aus, in dieser Angelegenheit zu obsiegen, zumal diese Beurteilung durch die vorliegenden Einschätzungen externer Steuer- und Rechtsberater gestützt werde.

Finanzchef Thomas Bucher hatte sich Ende August zuversichtlich gezeigt, den Steuerfall in Rumänien zu gewinnen.