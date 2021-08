Als Italien am Abgrund stand

Vor zehn Jahren steht Italien finanziell und politisch am Abgrund. Am 5. August 2011 fordert die Euro­päische Zentralbank (EZB) in einem Brief die Regierung in Rom unmissverständlich dazu auf, den wirtschaftspolitischen Kurs zu ändern.

Nie zuvor haben sich die Währungshüter so offensiv in die politischen Angelegenheiten eines Mitgliedsstaates eingemischt – ausgenommen im Falle Griechenlands, das sich ein Jahr zuvor de facto für zahlungsunfähig erklärt hatte. Und zudem wirkte die EZB damals auch nur im Team mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds auf die Verantwortlichen in Athen ein.