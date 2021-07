Also darf Citrix-Produkte verkaufen

(AWP) Der IT-Grosshändler Also (ALSN 284.00 -1.39%) wird ab sofort in Alleinvertretung in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und Polen die Produkte von Citrix vertreiben. Als Cloud Provider erreiche das Unternehmen nun ganz Osteuropa, teilte Also am Montag mit.

In der hybriden Zukunft werde die Remote-Arbeit auch nach dem Ende der Pandemie ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit bleiben, heisst es weiter. Die Produkte von Citrix spielten dabei eine wichtige Rolle. Citrix Workspace ermögliche den Fern-Zugriff zu allen betrieblichen Anwendungen und Daten auf einer zentralen Plattform.

