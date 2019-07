«Also hält das Akquisitionstempo»

Gustavo Möller-Hergt setzt den Umbau bei Also fort. Der CEO will den IT-Distributor von der klassischen Logistik hin zu lukrativeren Bereichen ausrichten wie dem Geschäft mit Dienstleistungen aus dem Internet, der Cloud, oder dem Internet der Dinge, in dem Maschinen miteinander kommunizieren.

«Nach den Investitionen in unsere IT und dem Umbau des Personals steht der Ausbau unseres Know-how in künftige Technologien an, etwa durch gezielte Zukäufe», erklärte der langjährige CEO des Unternehmens im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Die Transformation des Traditionsunternehmens schliesst Personalabbau ebenso ein wie Akquisitionen. Anleger könnten mittelfristig profitieren.