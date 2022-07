Also in Deutschland mit neuem Führungsteam

(AWP) Der IT-Grosshändler Also (ALSN 199.00 +2.47%) hat ein neues Führungsduo für seine Geschäfte in Deutschland. Geschäftsleitungsmitglied Beate Flamm bestätigte auf Anfrage, dass die Geschäfte von Also in Deutschland neu von Mike Rakowski und Philipp Koch geführt werden. Zuvor hatte das Onlineportal «ICT Channel» darüber berichtet.

Laut dem Portal ist der Vorgänger der beiden, Andreas Ruhland, «Knall auf Fall» aus dem Unternehmen ausgeschieden. «ICT Channel» beruft sich dabei auf Angaben von Herstellern. Auch Ruhlands Vorgängerin Simone Blome-Schwitzki sei inzwischen nicht mehr beim Unternehmen tätig. Zudem soll Also planen, eine ganze Reihe von Führungskräften zu entlassen. Auf der Abschussliste stehe unter anderem Volkan Weissenberg, der seit Sommer 2020 den Webshop von Also verantwortet.

Zu diesen Aussagen machte Flamm, die der Geschäftsleitung als Leiterin Nachhaltige Entwicklung angehört, jedoch keine konkreten Angaben. «Innerbetriebliche Veränderungen sind ein völlig normaler Bestandteil jedes Unternehmens», teilte sie in einer E-Mail mit. «Menschen entwickeln sich, wollen weiter wachsen oder sich neu orientieren. Im Interesse der Beteiligten möchten wie diese Vorgänge vertraulich behandeln», so Flamm.

Laut dem «ICT Channel»-Bericht ist es bei Also bereits mehrmals zu Entlassungswellen gekommen. Flamm beteuert derweil, man freue sich darüber, «eine sehr solide Basis an jungen Talenten ebenso wie erfahrenen IT-Experten und Managern» zu haben.

Das Deutschland-Geschäft ist für Also wichtig. Laut dem Geschäftsbericht erzielte das Unternehmen dort 2021 einen Umsatz von 4,2 Mrd. €. Das ist nach Geografie aufgeteilt der grösste Beitrag am Gruppenerlös von knapp 12,4 Mrd. €.