Also plant Übernahmeangebot für polnische ABC Data

(AWP) Der IR-Dienstleister Also (ALSN 110 0.55%) setzt zu einem grossen Expansionsschritt an. Die Innerschweizer planen ein Übernahmeangebot für die polnische ABC Data S.A.. Die an der Warschauer Börse kotierte Firma ist in sechs osteuropäischen Ländern präsent und erzielte 2017 einen Umsatz von umgerechnet 1,08 Mrd. €.

Zum Vergleich: Also erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 8,9 Mrd. €. Wie Also am Freitag mitteilte, wird das Übernahmeangebot zusammen mit der ABC-Mehrheitsaktionärin abgegeben, der MCI Euroventures. Diese hält bereits indirekt 60,7% an der polnischen IT-Firma.

Komme das Angebot zustande, werde Also den gesamten Geschäftsbetrieb von ABC Data übernehmen und weiterführen. Es entstehe so der führende Anbieter für IT-Ausrüstung und Unterhaltungselektronik im polnischen Markt.

Wie viel Also für ABC Data zahlen will, legt die Gesellschaft indes nicht offen. Also war auch für eine unmittelbare Stellungnahme nicht erreichbar.