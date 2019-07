Also hält das Wachstumstempo

Dem IT-Distributor Also gelingt es weiter, schneller als der Markt zu wachsen. Während das Marktforschungshaus Context im Kernmarkt der Gesellschaft in Europa von einem Plus von 4,6% ausgeht, konnte das Unternehmen mit Sitz in Emmen den Umsatz im ersten Halbjahr 14% ausbauen. Also-CEO Gustavo Möller-Hergt sieht das Unternehmen auf dem Weg vom Distributor zum Technologie-Provider. Der Wandel geht einher mit einer weiteren Restrukturierung von Also und dem Abbau von Personal – und das kostet erst einmal.

Stammgeschäft von Also ist die Distribution von IT-Produkten, also das Organisieren der Lieferung von A nach B. Für Apple beispielsweise sorgt die Gesellschaft dafür, dass die Produkte vom Zentrallager des US-Unternehmens zum Händler kommen, also etwa in die Verkaufsstellen der Swisscom. Samsung, Hewlett-Packard oder Microsoft gehören wie mehr als 500 andere zu den Herstellern, die mit Also kooperieren, «darunter alle Weltmarktführer», wie das Unternehmen mitteilt.