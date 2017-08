«Also wird jedes Jahr mehr erwirtschaften»

Die Cloud ist in Mode. Eine Reihe bekannter Unternehmen – Microsoft, Adobe, IBM – stellt das Geschäftsmodell um, verkauft nicht mehr Software- oder Hardwarepakete, in der Branche Transaktionsgeschäft genannt. Lieber wollen sie ihre Produkte als Dienstleistung loswerden: Speicherplatz oder das Office-Programm im Rechenzentrum zum Beispiel, virtuell geliefert übers Internet – gegen monatliche Gebühr. Das betrifft auch IT-Grosshändler wie Also.

«Viele sagen, das Transaktionsgeschäft sei unsexy – ich behaupte das Gegenteil», sagt Also-CEO Gustavo Möller-Hergt im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Er will die Profitabilität im Stammgeschäft ausbauen – und setzt zudem in Massen auf die Cloud. «Ich habe meinen Gesellschaftern versprochen: Also wird jedes Jahr mehr Geld erwirtschaften.» Bislang hat er Wort gehalten.