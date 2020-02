Alstom greift nach Bombardier-Zugsparte

(Reuters/DY) In der globalen Zug-Industrie bahnt sich der nächste Anlauf zu einer Konsolidierung an. Der französische TGV-Hersteller Alstom will die in Berlin ansässige Zugsparte des angeschlagenen kanadischen Rivalen Bombardier kaufen. Die Franzosen bestätigten damit Informationen, die bereits seit Tagen die Runde machten. Eine Einigung gebe es allerdings nicht. «Die Diskussionen dauern an», teilte Alstom am Montag mit.

Bombardier Transportation wird Insidern zufolge mit rund 7 Mrd. $ bewertet – mehr als doppelt so viel wie der hoch verschuldete Konzern aus Montreal an der Börse in Toronto wert ist. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntagabend erfahren, dass die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stünden.

32,5% der Anteile an der Bombardier (BBD.B 1.65 -1.2%)-Sparte gehören dem Pensionsfonds Caisse de dépôt et placement aus Quebec. Er hatte dem Konzern vor einigen Jahren mit einer Kapitalspritze aus der Klemme geholfen. Der Fonds wolle seine Beteiligung an die Franzosen abgeben und gegen einen Minderheitsanteil an dem fusionierten Unternehmen eintauschen, berichtete das «Wall Street Journal». Bombardier wollte sich dazu nicht äussern.

Spuhler könnte sich freuen

Stadler Rail (SRAIL 49.36 1.15%) wollte die Pläne der Konkurrenten nicht kommentieren. «Solange kein Entscheid vorliegt, können wir uns nicht äussern», teilte Sprecherin Marina Winder mit. Allerdings könnte die Nachricht Patron Peter Spuhler sogar freuen. Als die EU vor einem Jahr die geplante Fusion der Bahnsparte von Siemens (SIE 107.88 1.14%) mit Alstom untersagte, bedauerte dies Spuhler.

Im Wirtschaftsmagazin «Trend» von Radio SRF sagte er damals, ein Zusammenschluss der Konkurrenten hätte Stadler Vorteile gebracht. Nach einer Fusion seien die Unternehmen meist für eine Weile mit sich selbst beschäftigt. Zudem wäre er interessiert gewesen, bei einer Abspaltung von Unternehmensteilen etwas zu übernehmen. Etwa im Bereich Signaltechnik hätte er gerne dazugekauft.

Schulden von fast 10 Mrd. $

Bei Bombardier gilt die Zugsparte als der wertvollste Teil, auch wenn sie mit operativen Schwierigkeiten kämpft, die das Unternehmen vor kurzem zu einer Gewinnwarnung gezwungen hatten. Doch der Auftragsbestand von 36 Mrd. $ wäre für einen Käufer verlockend. In der Schweiz bekannt ist Bombardier als Hersteller der Dosto-Doppelstockzüge der SBB. Die Auslieferung der Züge hatte sich über Jahre immer wieder verzögert. Unterdessen sind sie als «Schüttel-» oder «Pannenzüge» bekannt.

Die mit fast 10 Mrd. $ verschuldete Bombardier hatte in der vergangenen Woche die restlichen Anteile am ehemaligen Verkehrsflugzeugprogramm, dem heutigen Airbus (AIR 130.9 0.58%) A220, an den Partner Airbus abgegeben und sich damit von finanziellen Verpflichtungen befreit. Mit einem Verkauf der Zugsparte bliebe Bombardier nur noch die Produktion von «Learjet»-Geschäftsflugzeugen.

Mit Fusionen gegen Konkurrenz

Die drei grossen westlichen Bahntechnik-Hersteller Alstom, Siemens und Bombardier ringen seit Jahren um Zusammenschlüsse, weil sie fürchten, dass sie der chinesische Eisenbahngigant CRRC bald auch auf ihren heimischen Märkten überrollt. CRRC drängt auch nach Europa, hat hier aber bisher kaum Fuss gefasst. Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte einer Fusion von Alstom mit Siemens Mobility deshalb vor einem Jahr eine Absage erteilt. Ein Gegenangebot aus München für einen der beiden Fusionspartner sei deshalb nicht zu erwarten, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person. Vor Alstom hatte Siemens Insidern zufolge 2017 auch mit Bombardier intensiv verhandelt.

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall geht davon aus, dass Alstom und Bombardier in Brüssel auf die gleichen Hürden stossen wie Siemens und Alstom. Die Fusion sei kartellrechtlich nicht anders zu bewerten, hatte die Gewerkschaft bereits am Freitag erklärt. Bei Signaltechnik und bei Hochgeschwindigkeitszügen wie ICE und TGV, wo sich die EU an der Stellung von Siemens und Alstom gestossen hatte, wären Alstom und Bombardier zwar weniger dominierend, sie kämen aber bei Regionalzügen auf deutlich mehr Marktanteile.