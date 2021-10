Alstom legt Beschwerde gegen Stadler Rail ein

Und wieder schlägt Alstom zu. Sie erhebt Einsprache gegen die Vergabe des Auftrags der SBB an Stadler Rail. Wie lange die Beschaffung der 286 Triebzüge dadurch verzögert wird, kann die SBB nicht sagen. Bereits in Österreich verzögert sich durch die Einsprache von Alstom gegen Stadler die Produktion für die Züge der ÖBB. Das ist ärgerlich für die betroffenen Parteien, aber so ist halt der Rechtsstaat. Stadler kann sich nur weiter mit besseren Zügen und besseren Preisen gegen ihre Konkurrenten wehren und damit weitere Aufträge gewinnen sowie neue geografische Gebiete erobern, wie kürzlich in Neuseeland.