Alte Zöpfe abschneiden

Männlich, vierundfünfzig Jahre alt und seit dreizehn Jahren im Unternehmen. Das ist der durchschnittliche CEO in der Schweiz. Was er gar nie ist, zumindest, wenn es um die dreissig grössten kotierten Unternehmen der Schweiz geht, ist weiblich. Viel Aufholpotenzial also.

Doch woher sollen diese Frauen kommen? Ein Blick auf die Zusammensetzung der Geschäftsleitung der hundert grössten Unternehmen zeigt, dass dort nicht etwa mehr, sondern weniger Frauen sitzen als vor einem Jahr. Statt 8% sind gerade mal 7% der Mitglieder weiblichen Geschlechts. Warum ist das so? Zumindest was die Ausbildungschancen betrifft, gibt es doch keine grossen Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern.

Als Grund für den grossen Rückstand werden oft die Rahmenbedingungen (Kinderbetreuungsangebot, steuerliche Effekte) angeführt. Das ist zwar nicht falsch, und die Politik sollte ohne Frage Massnahmen treffen, um solche Hürden aus dem Weg zu räumen. Doch das reicht nicht. Die Ursachen sind tief in der Gesellschaft verankert. Eine Frau, die sich für ihre Karriere engagiert, erntet dafür selten Lob und muss sich immer wieder verteidigen. Der Entscheid, auf den Beruf zu setzen, wird oft als egoistisch bezeichnet. Eine vorsintflutliche Ansicht, die nur schwer aus den Köpfen der Männer – aber nicht nur der Männer – zu verbannen ist.

Innovation und Kooperation sind ausgewiesene Stärken von Frauen in Managementpositionen. Zwei zentrale Faktoren für jedes moderne Unternehmen. Um bald auch auf CEO-Stufe Frauen in Top-Funktionen zu sehen, müssen Talente im Mittelmanagement gefördert werden; idealerweise nicht mit Quoten, sondern weil uns allen klar ist, dass eine gute Durchmischung bessere Resultate bringt.