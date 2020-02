Alternativen zur BVG-Reform

Neben der ersten Säule der Altersvorsorge, der AHV, ist auch die zweite Säule, die berufliche Vorsorge (BVG), sanierungsbedürftig – und auch hier drängt die Zeit. Durch einen überhöhten Mindestumwandlungssatz (er legt das Verhältnis fest, in dem das angesparte Alterskapital in eine Jahresrente umgewandelt wird) wird das Kapitaldeckungsverfahren in der zweiten Säule langsam, aber stetig ausgehöhlt.

Der geltende Mindestumwandlungssatz von 6,8% für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge ist weit überhöht. Er wird weder der Alterung der Bevölkerung noch dem langfristig gesunkenen Zinsniveau gerecht.