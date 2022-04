Aluflexpack kauft in der Türkei zu

(AWP) Aluflexpack (AFP 16.20 +5.88%) stärkt seine Position auf dem türkischen Markt. Der Verpackungsspezialist übernimmt 80% am Unternehmen Teko, das flexible Verpackungen für die Molkerei- und Getränkeindustrie herstellt.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Teko einen Umsatz von rund 16 Mio. € und beschäftigt in einer Fabrik bei Istanbul rund 120 Mitarbeitende, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Teko ist in der Türkei und in angrenzenden Märkten aktiv. Zum Kaufpreis machte Aluflexpack keine Angaben. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Mit dem Zukauf baue Aluflexpack seine Position im wachsenden türkischen Markt aus. Zudem sei die Übernahme ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Aluflexpack. «Das Unternehmen hat ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und eine führende Position auf dem Markt für gestanzte Deckel in der Türkei etabliert. Darüber hinaus ist es strategisch gut gelegen, um auch an Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu liefern,» begründet Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, die Übernahme.

Für ZKB-Analyst Philipp Gamper verstärkt der Verpackungsspezialist damit seine Position auf dem türkischen Markt. Aber auch im Bereich von Verpackungslösungen für Molkereiprodukte baue das Unternehmen so seine Präsenz aus. Nachdem Aluflexpack 2018 bereits Arimpeks (Verpackungslösungen für den Pharmasektor) übernommen hatte, dürften sich nun auch auf der Vertriebsseite Synergien ergeben.

