Aluminiumrally bleibt vorläufig ein Sonderfall

Der Putsch im westafrikanischen Staat Guinea hat den Aluminiumpreisen, die sich bereits auf einem Zehnjahreshoch bewegten, weiteren Schub verliehen. Die Machtübernahme des Militärs unter dem früheren französischen Fremdenlegionär Mamady Doumbouya schürt Sorgen, dass dadurch die Bauxitversorgung tangiert werden könnte – ist Guinea hinter Australien doch der zweitgrösste Produzent des für die Aluminiumherstellung verwendeten Erzes.

Weniger dramatisch beurteilen die lokalen Minenbetreiber die Situation. Förderkonzerne wie Chalco (Aluminum Corporation of China) erklärten zu Wochenbeginn, die Bauxitgewinnung sei nicht oder nur minimal betroffen. Die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Rohstoffexperten gehen ebenfalls davon aus, dass es kaum zu Einschränkungen kommen sollte. Zum einen sei der Herbst in Guinea traditionell eine weniger be­deutende Exportperiode. Zum anderen dürften bei einem Regierungswechsel die neuen Machthaber die so wichtigen Rohstoffeinnahmen kaum gefährden wollen.